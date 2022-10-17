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Сегодня, 20:25

ЭСК РФС займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из дерби против ЦСКА

Алина Савинова
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам. Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (2:2). 17 октября стало известно, что красно-белые подали обращение в ЭСК РФС с целью разобрать несколько эпизодов.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/16078403?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Спартак

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Зенит

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