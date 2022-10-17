ЦСКА показал речь Федотова после дерби со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео речи главного тренера Владимира Федотова в раздевалке после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Еще в первом тайме могли все решить, но футбол не терпит разгильдяйства. Вместо этого сделали большое дело — отыгрались с очком, которое двигает нас вперед. Это дорогого стоит. Мы всем тренерским штабом должны вам аплодировать», — передает слова Федотова пресс-служба ЦСКА.