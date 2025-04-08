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Судейство

8 апреля 2025, 12:34

ЭСК РФС разберет два эпизода по итогам матча ЦСКА — «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросило рассмотреть два эпизода: не удаление нападающего ЦСКА Кирилла Глебова на 88-й минуте за серьезное нарушение правил и эпизод с возможным офсайдом нападающего армейцев Сауля Гуарирапы на 90-й минуте перед назначенным пенальти.

«Динамо» после 23-го тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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