ЭСК РФС разберет два эпизода по итогам матча ЦСКА — «Динамо»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросило рассмотреть два эпизода: не удаление нападающего ЦСКА Кирилла Глебова на 88-й минуте за серьезное нарушение правил и эпизод с возможным офсайдом нападающего армейцев Сауля Гуарирапы на 90-й минуте перед назначенным пенальти.

«Динамо» после 23-го тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.