В ЦСКА оценили идею игры в Сербии в случае возвращения на международную арену

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» оценил идею возможной игры в Сербии на нейтральной территории в случае возвращения на международную арену.

— Мы видели фантастический спектакль — товарищеский матч между ЦСКА и «Партизаном». Недавно гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что в случае допуска наших клубов, они готовы предоставить свой стадион, чтобы мы играли на нейтральных полях у них. Возможно ли такое соглашение ЦСКА с «Партизаном», готов ли клуб принять подобное?

— Все видели, на самом деле, как ЦСКА съездил в Белград. И на баскетбольный матч сходил, и салюты на футбольном матче.

— Это было волшебно.

— И в целом, когда гуляешь по городу — это фантастическое отношение людей, просто потому что ты русский: «Мы тебя любим, мы тебя уважаем, мы тебя поддерживаем». Поэтому, конечно, хотелось бы, если подобного рода ситуация возникнет, играть как дома.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде выразил надежду на возвращение России на международные соревнования.