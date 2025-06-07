ЭСК РФС признала ошибочным отмену Ивановым гола «Урала» во втором матче против «Ахмата»
ЭСК РФС рассмотрела решение судьи Сергея Иванова отменить гол «Урала» во втором переходном матче за место в РПЛ против «Ахмата» (0:2).
Решение было единогласно признано ошибочным. Отмечается, что полузащитник екатеринбургского клуба Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам нападающим Тимуром Аюповым, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, и не влиял на возможность защитника играть в мяч. Следовательно, Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции.
По итогам двух матчей грозненский клуб обыграл «Урал» с общим счетом 3:2 и сохранил место в РПЛ.
Источник: РФС
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|1
|2
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|19
|
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|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
|5
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|12
|
7
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|2
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|12
|
8
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|3
|2
|4
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|
9
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|2
|5
|2
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|
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|9
|2
|4
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|
11
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|7
|
15
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|9
|1
|2
|6
|10-22
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|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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