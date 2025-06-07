ЭСК РФС признала ошибочным отмену Ивановым гола «Урала» во втором матче против «Ахмата»

ЭСК РФС рассмотрела решение судьи Сергея Иванова отменить гол «Урала» во втором переходном матче за место в РПЛ против «Ахмата» (0:2).

Решение было единогласно признано ошибочным. Отмечается, что полузащитник екатеринбургского клуба Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам нападающим Тимуром Аюповым, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, и не влиял на возможность защитника играть в мяч. Следовательно, Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции.

По итогам двух матчей грозненский клуб обыграл «Урал» с общим счетом 3:2 и сохранил место в РПЛ.