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Судейство

ЭСК РФС признала ошибочным отмену Ивановым гола «Урала» во втором матче против «Ахмата»

Сергей Ярошенко
Футбольный судья Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЭСК РФС рассмотрела решение судьи Сергея Иванова отменить гол «Урала» во втором переходном матче за место в РПЛ против «Ахмата» (0:2).

Решение было единогласно признано ошибочным. Отмечается, что полузащитник екатеринбургского клуба Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам нападающим Тимуром Аюповым, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, и не влиял на возможность защитника играть в мяч. Следовательно, Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции.

По итогам двух матчей грозненский клуб обыграл «Урал» с общим счетом 3:2 и сохранил место в РПЛ.

Источник: РФС
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РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Ахмат
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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