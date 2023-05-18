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Судейство

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ЭСК РФС признал ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками»

Виктория Кравченко
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ЭСК РФС признал ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЭСК РФС принял решение, что судья матча 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (1:1) Евгений Кукуляк ошибочно вынес второе предупреждение и соответственно удалил с поля игрока красно-белых Даниила Денисова на 45+1-й минуте матча, сообщает пресс-служба РФС.

Члены комиссии не нашли критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч. ЭСК считает, что судья среагировал на поведение игрока химчан, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве.

Комиссия единогласно решила, что Кукуляку следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции.

Также ЭКС РФС решил, что судья правильно не удалил с поля игрока химчан Аяза Гулиева на 51-й минуте матча и верно не назначил пенальти в ворота «Химок» на 53-й минуте.

Кроме того, ЭКС РФС посчитал правильным, что Кукуляк не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 66-й минуте матча и верно не удалил с поля игрока химчан Стефана Мелентиевича на 90+5-й минуте матча.

Встреча «Спартака» и «Химок» прошла 13 мая и завершилась со счетом 1:1. Московская команда из-за удаления Денисова весь второй тайм провела вдесятером.

После 27 туров РПЛ красно-белые набрали 50 очков и расположились на 4-м месте. «Химки» (18) идут на 15-й строчке.

Источник: https://rfs.ru/news/218110
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
19
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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