ЭСК РФС признал ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками»

ЭСК РФС принял решение, что судья матча 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (1:1) Евгений Кукуляк ошибочно вынес второе предупреждение и соответственно удалил с поля игрока красно-белых Даниила Денисова на 45+1-й минуте матча, сообщает пресс-служба РФС.

Члены комиссии не нашли критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч. ЭСК считает, что судья среагировал на поведение игрока химчан, симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве.

Комиссия единогласно решила, что Кукуляку следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции.

Также ЭКС РФС решил, что судья правильно не удалил с поля игрока химчан Аяза Гулиева на 51-й минуте матча и верно не назначил пенальти в ворота «Химок» на 53-й минуте.

Кроме того, ЭКС РФС посчитал правильным, что Кукуляк не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 66-й минуте матча и верно не удалил с поля игрока химчан Стефана Мелентиевича на 90+5-й минуте матча.

Встреча «Спартака» и «Химок» прошла 13 мая и завершилась со счетом 1:1. Московская команда из-за удаления Денисова весь второй тайм провела вдесятером.