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Сегодня, 11:50

Быстров — об удалении Денисова: «Судья просто отреагировал на то, что увидел. Там ничего не было»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Судья Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил работу Евгения Кукуляка в матче 27-го тура чемпионата России против «Химок» (1:1).

«Кукуляк, который судил «Спартак» и «Химки», как по мне, великолепно отработал игру «Факела» и «Ростова», — сказал Быстров «СЭ». — Без свистков, не давал желтые. Похоже, получил по шее. А дальше «Химки» — «Спартак», и совершенно иная трактовка одинаковых эпизодов. Думаешь, он сам захотел и решил: «В прошлый раз не свистел, а теперь буду свистеть»? Да на него все наехали: «Почему он не давал желтые? Один лежит, а у второго мимо плеча опасно пролетело ногой». Ну и что? Нормально, доиграли 11 на 11, решили все на поле. А сейчас что?»

Быстров также оценил эпизод со второй желтой карточкой Даниила Денисова.

«Что он, специально вторую желтую показал? Нет, не специально. Просто с его стороны было видно, что игрок пошел агрессивно, плюс пострадавший симулировал, схватился за ногу, начал кричать. Судья просто отреагировал на то, что увидел. Понятно, что там ничего не было, даже дилетант бы сказал. Но если бы судья выдержал тот стиль, который был в матче «Факел» — «Ростов», то у него не было бы сомнений, показывать вторую желтую за такой эпизод или нет», — добавил Быстров.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Гильермо Абаскаль. «Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

Владимир Быстров
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ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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