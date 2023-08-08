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Сегодня, 13:00

ЭСК РФС не будет рассматривать обращение «Спартака» по поводу фола Литвинова в матче с «Рубином»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак» (Москва)

Служба коммуникаций РФС объяснила, почему Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) не будет рассматривать обращение «Спартака» по поводу судейства Евгения Кукуляка в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

Ранее руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что клуб попросил комиссию разобрать эпизод на 37-й минуте матча с фолом полузащитника москвичей Руслана Литвинова на хавбеке казанцев Марате Апшацеве. Кукуляк назначил штрафной удар, хотя ни один из телеповторов не давал четкого понимания, что спартаковец нарушил правила. После розыгрыша этого штрафного «Рубин» сравнял счет.

«Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой. ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением/неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

После розыгрыша штрафного, назначенного за фол Литвинова, «Рубин» сравнял счет, однако этот гол не оказал ключевого влияния на исход встречи. Во втором тайме красно-белые забили три мяча и одержали третью победу в чемпионате России-2023/24.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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12.08 15:00
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 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
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Федор Чалов

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Наир Тикнизян

Локомотив

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Александр Соболев

Спартак

 2
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Оренбург

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И К Ж
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Марат Быстров

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