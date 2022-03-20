ЦСКА — «Рубин»: два первых гола армейцев засчитаны верно

На 5-й и 11-й минутах матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Рубин» бригада арбитров приняла верные решения, засчитав взятие ворот гостей.

В первом случае возникли споры относительно расположения на поле автора гола Юсуфа Языджи. Ответ дали видеоассистенты Игорь Панин и Александр Богданов, подтвердившие, что армеец не находился в положении «вне игры». Судя по линиям, показанным во время телетрансляции, в момент передачи партнера турецкий легионер ЦСКА не забежал за линию офсайда — мяч оказался ближе к линии ворот.

Во втором голевом эпизоде ВАР снова подтвердили, что казанцам нужно начать с центра поля. Гости спорили, что во время голевой атаки армейцев случилась игра рукой. Но и тут судьи не согласились — и были правы. Действия Хесуса Медины, от которого мяч отлетел к автору забитого мяча Жан-Филиппу Гбамену, нельзя квалифицировать как нарушение правил.

Эпизод в первом тайме матча 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин». Фото «СЭ»

Эпизод в первом тайме матча 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин». Фото «СЭ»

Эпизод в первом тайме матча 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин». Фото «СЭ»