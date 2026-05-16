Мамаев: «Ростов» по-любому даст бой «Зениту», это же южная команда»

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Зениту» может помешать только поражение от «Ростова». Говорят, цыплят по осени считают, а здесь — чемпиона по весне определяют. Не важно насколько ты отстаешь осенью, важно как ты проводишь весну. Без разницы с какой командой играешь, у «Зенита» легкой прогулки не будет. «Ростов» по-любому даст бой, это же южная команда. Но в любом случае, петербуржцы приедут с настроем разрывать. Сами знаете, за это мы футбол и любим. Какая-то нелепая желтая, красная, пенальти — на этом можно и потерять чемпионство», — сказал Мамаев «СЭ».

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

Давид Петросян