Мусаев: «Странно было слышать, что все хотели ухода Сперцяна в «Саутгемптон»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал возможный перехода полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Странно было слышать, что все хотели бы, чтобы Сперцян попробовал свои силы в «Саутгемптоне». Это один из самых ярких наших футболистов. И мне непонятен тот ажиотаж, когда возникает предложение или интерес со стороны любого клуба, и все говорят — надо, надо уезжать. Я за то, чтобы наши лучшие игроки выступали в РПЛ и радовали нас. А уезжать или нет — это выбор каждого, осуждать никого не могу», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами. Контракт Сперцяна с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.