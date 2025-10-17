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17 октября 2025, 18:50

Мусаев: «Странно было слышать, что все хотели ухода Сперцяна в «Саутгемптон»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал возможный перехода полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Странно было слышать, что все хотели бы, чтобы Сперцян попробовал свои силы в «Саутгемптоне». Это один из самых ярких наших футболистов. И мне непонятен тот ажиотаж, когда возникает предложение или интерес со стороны любого клуба, и все говорят — надо, надо уезжать. Я за то, чтобы наши лучшие игроки выступали в РПЛ и радовали нас. А уезжать или нет — это выбор каждого, осуждать никого не могу», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами. Контракт Сперцяна с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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Мурад Мусаев
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Саутгемптон
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
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 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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И К Ж
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