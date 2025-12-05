«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Оренбург» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

05 декабря 2025, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире встречу грозненцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ахмат» набрал 19 очков в 17 турах чемпионата России, «Оренбург» — 12 очков. В первом круге команды сыграли вничью (2:2). Также соперники дважды встречались на групповом этапе FONBET Кубка России, оба раза победу одержали оренбуржцы.