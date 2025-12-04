«Балтику» оштрафовали на 100 тысяч рублей за поведение команды в матче со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении «Акрона», ЦСКА, «Балтики», «Краснодара», «Ростова», «Локомотива» и «Рубина» по итогам матчей 17-го тура РПЛ.

«Акрон» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки в матче с «Пари НН» (1:2).

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче с «Оренбургом» (2:0) на 50 тысяч рублей. Тренера армейцев Манеля Экспосито оштрафовали на 40 тысяч рублей за такое же нарушение. Также ЦСКА наказан за поздний выход из раздевалки на 20 тысяч рублей.

Болельщики «Балтики» в матче со «Спартаком» (1:0) скандировали оскорбления в адрес судьи, штраф — 20 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды «Балтику» также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

За задержку выхода «Краснодара» из раздевалки на три минуты в матче с «Крыльями Советов» (5:0) на команду наложен штраф 20 тысяч рублей. «Ростов» за задержку выхода из раздевалки в игре с «Локомотивом» (1:3) оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Задержка выхода «Локомотива» из раздевалки обернулась штрафом 20 тысяч рублей. «Рубин» за неподобающее поведение футболистов в игре с «Зенитом» (0:1) оштрафовали на 100 тысяч рублей.