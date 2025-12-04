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«Балтику» оштрафовали на 100 тысяч рублей за поведение команды в матче со «Спартаком»

Павел Лопатко

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении «Акрона», ЦСКА, «Балтики», «Краснодара», «Ростова», «Локомотива» и «Рубина» по итогам матчей 17-го тура РПЛ.

«Акрон» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки в матче с «Пари НН» (1:2).

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче с «Оренбургом» (2:0) на 50 тысяч рублей. Тренера армейцев Манеля Экспосито оштрафовали на 40 тысяч рублей за такое же нарушение. Также ЦСКА наказан за поздний выход из раздевалки на 20 тысяч рублей.

Болельщики «Балтики» в матче со «Спартаком» (1:0) скандировали оскорбления в адрес судьи, штраф — 20 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды «Балтику» также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

За задержку выхода «Краснодара» из раздевалки на три минуты в матче с «Крыльями Советов» (5:0) на команду наложен штраф 20 тысяч рублей. «Ростов» за задержку выхода из раздевалки в игре с «Локомотивом» (1:3) оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Задержка выхода «Локомотива» из раздевалки обернулась штрафом 20 тысяч рублей. «Рубин» за неподобающее поведение футболистов в игре с «Зенитом» (0:1) оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Фабио Челестини
РПЛ
ФК Акрон
ФК Балтика
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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