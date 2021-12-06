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«Это явный судейский ляп». Орлов заявил, что гол Комличенко в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать

21:11
Николай Комличенко. Фото ФК «Ростов».
Николай Комличенко. Фото ФК «Ростов».
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу арбитра Алексея Матюнина в игре 17-го тура Тинькофф чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).

Отдельное внимание он уделил голу форварда «Ростова» Николая Комличенко, который нападающий забил, выиграв силовую борьбу у Ярослава Ракицокго.

«Это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я еще не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде», — сказал Орлова «Радио Зенит».

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России с 37 очками. «Ростов» располагается на 12-й строчке (18 очков).

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры