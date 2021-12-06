«Это явный судейский ляп». Орлов заявил, что гол Комличенко в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать
21:11
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу арбитра Алексея Матюнина в игре 17-го тура Тинькофф чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).
Отдельное внимание он уделил голу форварда «Ростова» Николая Комличенко, который нападающий забил, выиграв силовую борьбу у Ярослава Ракицокго.
«Это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я еще не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде», — сказал Орлова «Радио Зенит».
«Зенит» занимает первое место в чемпионате России с 37 очками. «Ростов» располагается на 12-й строчке (18 очков).
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