Матч 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в субботу, 2 августа. Соперники встретятся на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, начало игры — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Краснодар (Краснодар)

Прогнозы на матч

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прогнозирует победу «Краснодара»: «Я поверю в команду Мусаева. Она играет дома, а это помогает ей в противостояниях с «Динамо». К тому же, мотивация у «быков» огромная будет, они точно постараются прервать серию неудач. Так что ставлю тут на победу «Краснодара». («ВсеПроСпорт»)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ожидает ничейный результат: «Игра будет непростая, ожидаю ничейный результат». («СЭ»)

Телеведущий Александр Яковлев в конкурсе прогнозистов «СЭ» выбрал победу бело-голубых со счетом 2:1: «Поставлю на любимое «Динамо». Ему необходимо прервать серию неудачных матчей против «Краснодара» в гостях».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры оценивают победу «Краснодара» с коэффициентом 2.00, «Динамо» — 3.70. Ничья котируется как 3.60.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».