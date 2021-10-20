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Бензема: «Винисиус молод, но такие успехи не просто так пришли к нему. Он это заслужил»

10:32
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (5:0) высказался о форварде команды Винисиусе.

«Винисиус молод, но такие успехи не просто так пришли к нему. Он это заслужил. Работает не покладая рук на благо «Реала», и я надеюсь, что он сохранит эту фантастическую форму до конца сезона», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. В составе мадридской команды дублем отметился Винисиус. Еще по одному мячу забили Бензема и Родриго.

После трех туров группового этапа «Реал» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Шахтер» с 1 баллом располагается на последней позиции.

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