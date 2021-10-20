Черчесов верит, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах «Спартака» в сезоне-2021/22.

— Задача красно-белых в связи со 100-летним юбилеем клуба была известна. Но сейчас ситуация не столь однозначна.

— Не была, а есть. Пессимистично не надо, турнир еще идет, — говорит Черчесов. — Сколько матчей остается до конца чемпионата? Еще 19 туров, на кону 57 очков. Со всеми предстоит встретиться.

— Но реален ли титул при нынешнем «Зените»?

— Абсолютно реален — если свою работу делать грамотно и верить в успешный конечный результат. Ситуация в один миг может поменяться: красная карточка, судейская ошибка, попали в штангу с метра.

Полностью интервью Станислава Черчесова