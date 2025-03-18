Барко сравнил матч «Спартак» — «Зенит» с дерби «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» сравнил атмосферу на матче против «Зенита» (2:1) с дерби «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».

— Можно ли сравнить атмосферу на матче «Спартак» — «Зенит» с дерби «Ривер Плейта» против «Бока Хуниорс»?

— Да. Дерби во всем мире эмоциональные. Против «Зенита» как раз «Спартак» показал, на что команда способна.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.