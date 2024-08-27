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Ещенко назвал лучшего игрока «Спартака» на старте сезона

Виктория Кравченко
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко всчитает полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко лучшим в составе команды на старте сезона-2024/25.

«Все футболисты «Спартака» лучшие на старте. Если одного выделять, то это Барко. Ему хочется больше контролировать мяч, чтобы партнеры играли с ним. Но пока не так много таких взаимодействий. Думаю, в будущем связка Угальде и Барко может стать ударной, посмотрим. Нужно больше брать инициативу на себя и обыгрывать один в один. Тогда бы цены не было. С командами, которые низко садятся в оборону, было бы проще играть», — цитирует Ещенко Legalbet.

На счету Барко два гола и три результативные передачи в шести встречах во всех турнирах. 22-летний Угальде в семи играх забил пять мячей и сделал один ассист.

Источник: Legalbet
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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