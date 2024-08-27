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Сегодня, 14:00

Плиев рассказал, как относится к нелюбви аудитории к «Зениту»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ротора» Заурбек Плиев рассказал, как относится к нелюбви аудитории к «Зениту».

— Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

— Это футбол, у всех все по-разному. У «Зенита» — «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» — 7-8 иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы, — цитирует Плиева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.

Источник: РБ Спорт
Заурбек Плиев
ФК Зенит
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
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 - : -
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