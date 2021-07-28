Матч второго тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт «Краснодара» 28 июля.

«Уважаемые болельщики, в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности, матч «Краснодар» — «Химки» (1 августа) пройдёт при пустых трибунах, — говорится в заявлении клуба. — Тем зрителям, которые приобрели билеты онлайн в личном кабинете нашего официального сайта, денежные средства будут возвращены в полном объеме тем же способом, которым был совершен платкж (в онлайн-режиме на банковскую карту). Вернуть средства за билеты, приобретенные в кассах стадиона ФК «Краснодар», можно там же до 23 августа 2021 года».

Игра состоится 1 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.