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Матч «Краснодар» — «Химки» пройдет при пустых трибунах

20:45
Кассы стадиона &quot;Краснодара&quot;. Фото ФК "Краснодар"
Кассы стадиона &amp;quot;Краснодара&amp;quot;. Фото ФК &quot;Краснодар&quot;
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Матч второго тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт «Краснодара» 28 июля.

«Уважаемые болельщики, в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности, матч «Краснодар» — «Химки» (1 августа) пройдёт при пустых трибунах, — говорится в заявлении клуба. — Тем зрителям, которые приобрели билеты онлайн в личном кабинете нашего официального сайта, денежные средства будут возвращены в полном объеме тем же способом, которым был совершен платкж (в онлайн-режиме на банковскую карту). Вернуть средства за билеты, приобретенные в кассах стадиона ФК «Краснодар», можно там же до 23 августа 2021 года».

Игра состоится 1 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.

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