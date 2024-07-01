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Сегодня, 17:14

Ерохин: «Играть за «Зенит» — мечта для любого футболиста»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.

— Конечно же рад, что продолжу представлять наш любимый клуб и город, — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба. — На самом деле, для меня «Зенит» уже давно не просто футбольный клуб. Для меня и для моей семьи он уже родной. Поэтому огромное спасибо тренерскому штабу и руководству за то доверие, которое они выражают. Постараюсь его продолжать также оправдывать и всем вместе добиваться новых побед.

— На днях исполнилось семь лет вашему переходу в «Зенит». Вы зашли на восьмой. Тогда, в 2017-м, могли представить, что этот путь затянется так надолго? И какой вообще для вас этот этап, который сегодня было принято решение продолжить?

— Наверное, такого я не предполагал. Играть за «Зенит» и защищать его цвета — это мечта для любого футболиста и для меня в частности. Поэтому продолжаю верить в эту мечту и буду выкладываться также на 100 процентов на всех тренировках и во всех играх, чтобы продолжать радовать наших болельщиков.

1 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с 34-летним россиянином до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 34-летний Ерохин провел 18 матчей в чемпионате России и сделал две голвые передачи. «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и в шестой раз подряд выиграл трофей.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-07-01-aleksandr-erokhin-igrat-za-zenit-i-zashchishchat-ego-tsveta-mechta-dlya-lyubogo-futbolista.htm
Александр Ерохин
ФК Зенит
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