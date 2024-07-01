«Зенит» продлил контракт с Ерохиным
«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды.
Футболист подписал первый профессиональный контракт с тираспольским «Шерифом», после чего играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».
В июне 2017 года он присоединился к «Зениту». За это время 34-летний футболист провел за команду 221 матч, забил 37 мячей и отдал 14 результативных передач. Вместе с петербуржцами полузащитник стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.
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13
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14
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15
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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