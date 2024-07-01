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«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

Виктория Кравченко
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Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

Футболист подписал первый профессиональный контракт с тираспольским «Шерифом», после чего играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

В июне 2017 года он присоединился к «Зениту». За это время 34-летний футболист провел за команду 221 матч, забил 37 мячей и отдал 14 результативных передач. Вместе с петербуржцами полузащитник стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-07-01-zenit-prodlil-kontrakt-s-aleksandrom-erokhinym.htm
Александр Ерохин
ФК Зенит
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