«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

Футболист подписал первый профессиональный контракт с тираспольским «Шерифом», после чего играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

В июне 2017 года он присоединился к «Зениту». За это время 34-летний футболист провел за команду 221 матч, забил 37 мячей и отдал 14 результативных передач. Вместе с петербуржцами полузащитник стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.