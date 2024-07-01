Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предсезонному товарищескому турниру в Санкт-Петербурге.

— Начало подготовки после паузы — всегда сложное для футболистов. У нас первая официальная игра уже 13 июля, матч на Суперкубок России. Времени у нас немного, работаем, стараемся немножко форсировать подготовку.

Конечно, будет тяжело, но через официальные матчи мы стараемся набирать, дать возможность нашим новым игрокам интегрироваться в игру нашей команды. Для нас это — возможность получить информацию, как мы их можем использовать, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» начнет финальный этап подготовки к новому сезону товарищеским турниром на «Газпром-Арене». Соперниками петербургской команды станут «Сочи» (2 июля), аргентинский «Тальерес» (5 июля) и сербская «Црвена Звезда» (8 июля).

13 июля «Зенит» официально откроет сезон матчем за Суперкубок России против «Краснодара». Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.