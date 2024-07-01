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Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предсезонному товарищескому турниру в Санкт-Петербурге.

— Начало подготовки после паузы — всегда сложное для футболистов. У нас первая официальная игра уже 13 июля, матч на Суперкубок России. Времени у нас немного, работаем, стараемся немножко форсировать подготовку.

Конечно, будет тяжело, но через официальные матчи мы стараемся набирать, дать возможность нашим новым игрокам интегрироваться в игру нашей команды. Для нас это — возможность получить информацию, как мы их можем использовать, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» начнет финальный этап подготовки к новому сезону товарищеским турниром на «Газпром-Арене». Соперниками петербургской команды станут «Сочи» (2 июля), аргентинский «Тальерес» (5 июля) и сербская «Црвена Звезда» (8 июля).

13 июля «Зенит» официально откроет сезон матчем за Суперкубок России против «Краснодара». Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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