Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предсезонному товарищескому турниру в Санкт-Петербурге.
— Начало подготовки после паузы — всегда сложное для футболистов. У нас первая официальная игра уже 13 июля, матч на Суперкубок России. Времени у нас немного, работаем, стараемся немножко форсировать подготовку.
Конечно, будет тяжело, но через официальные матчи мы стараемся набирать, дать возможность нашим новым игрокам интегрироваться в игру нашей команды. Для нас это — возможность получить информацию, как мы их можем использовать, — сказал Семак на пресс-конференции.
«Зенит» начнет финальный этап подготовки к новому сезону товарищеским турниром на «Газпром-Арене». Соперниками петербургской команды станут «Сочи» (2 июля), аргентинский «Тальерес» (5 июля) и сербская «Црвена Звезда» (8 июля).
13 июля «Зенит» официально откроет сезон матчем за Суперкубок России против «Краснодара». Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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