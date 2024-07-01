«Акрон» объявил о переходе сербского полузащитника Джурасовича

Полузащитник «Спартака» из Суботицы Алекса Джурасович перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Срок соглашения не уточняется

В активе 21-летнего серба 114 матчей за «Спартак», два гола и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Акрон» вышел в РПЛ, обыграв в переходных матчах «Урал» (2:0, 1:2).