«Акрон» объявил о переходе сербского полузащитника Джурасовича
Полузащитник «Спартака» из Суботицы Алекса Джурасович перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Срок соглашения не уточняется
В активе 21-летнего серба 114 матчей за «Спартак», два гола и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.
В минувшем сезоне «Акрон» вышел в РПЛ, обыграв в переходных матчах «Урал» (2:0, 1:2).
Источник: ФК «Акрон»
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