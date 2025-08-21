Ерохин поделился впечатлениями от открытой тренировки «Зенита» на Дворцовой площади

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от открытой тренировки команды на Дворцовой площади, которая прошла в четверг, 21 августа.

— Какие эмоции и ощущения от открытой тренировки?

— Эмоции положительные. Живое общение с болельщиками, когда они поддерживают команду, это всегда благоприятно сказывается. Тем более, в преддверии непростой игры с махачкалинским «Динамо». Думаю, это пойдет на пользу нам и болельщикам.

— Ожидал, что будет так много людей?

— Если сравнивать с предыдущими открытыми тренировками, то ожидал, что болельщики придут посмотреть. Но я думаю, количество людей превзошло ожидания. Поле, много тематических зон и в целом мы на Дворцовой площади — это очень круто!

— Не было опасений, что случайно мячом в Зимний дворец попадете и залетите на штраф?

— Мы предупредили некоторых ребят, которые любят по воротам бить, чтобы они послабее это делали. Чтобы не разбили окна (смеется). Ну, это так, шутки. Если серьезно, то старались тренироваться аккуратно, чтобы перед матчем не было никаких неожиданностей. Все прошло нормально.

— Сергей Семак говорил, что «Зенит» неудовлетворительно начал сезон. Ожидания явно были другие. Такая тренировка даст эмоциональный всплеск команде?

— Конечно, эмоций добавит. Уверен, что такая поддержка болельщиков должна помочь нам.

«Зенит» после 5 туров чемпионата России-2025/26 занимает девятое место в турнирной таблице с 6 очками.