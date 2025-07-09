Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 июля 2025, 22:26

Ерохин об игре Миранчука за «Сьон» в матче с «Зенитом»: «Было видно, что игра строится через него»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал «СЭ» победу над «Сьоном» (5:2) в товарищеском матче и поделился мнением об игре российского хавбека швейцарской команды Антона Миранчука.

— Как бы ты оценил уровень «Сьона»? Если проецировать на РПЛ, то за какое место боролась бы эту команда?

— Сложно делать выводы по товарищескому матчу, потому что у них, как и у нас, сейчас идет предсезонная подготовка, нагрузки, — сказал «СЭ» Ерохин. — Видно, что есть ребята с хорошими качествами, быстрые. Много открываются за спину, атакуют, бьют по воротам. Думаю, в РПЛ «Сьон» бы точно боролся в верхней части таблицы.

— Антон Миранчук — лидер этой команды?

— Он неплохой матч провел. Видно было, что через него строится игра. Потому что он располагается в центре поля. Вообще, вся команда у них неплохо себя показала. Шуареф — автор первого гола — выделялся. У него хороший дриблинг, есть техника.

— С Миранчуком успели что-то обсудить после матча?

— Поздоровались. Узнали друг у друга, как дела. Повседневные вопросы.

13 июля «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
ФК Сьон
Читайте также
Что произошло за день 3 августа. Главное
Очевидец рассказал об атаке украинского БПЛА на Архипо-Осиповку в Геленджике
Российские синхронистки выиграли первое золото чемпионата Европы-2026
«Урал» и «Торпедо» вне зоны выхода в РПЛ, «Нижний» идет без потери очков, а. Что происходит в Первой лиге после 4-го тура
Как устроен киберспорт. Разбор
Сборная Новой Зеландии отказалась играть с Россией на турнире по футзалу
Популярное видео
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ерохин о победе «Зенита» над «Сьоном»: «Товарищеский матч — это контрольная работа»

Источник: «Крылья Советов» подпишут Баньяца до 2028 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости