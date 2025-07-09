Ерохин об игре Миранчука за «Сьон» в матче с «Зенитом»: «Было видно, что игра строится через него»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал «СЭ» победу над «Сьоном» (5:2) в товарищеском матче и поделился мнением об игре российского хавбека швейцарской команды Антона Миранчука.

— Как бы ты оценил уровень «Сьона»? Если проецировать на РПЛ, то за какое место боролась бы эту команда?

— Сложно делать выводы по товарищескому матчу, потому что у них, как и у нас, сейчас идет предсезонная подготовка, нагрузки, — сказал «СЭ» Ерохин. — Видно, что есть ребята с хорошими качествами, быстрые. Много открываются за спину, атакуют, бьют по воротам. Думаю, в РПЛ «Сьон» бы точно боролся в верхней части таблицы.

— Антон Миранчук — лидер этой команды?

— Он неплохой матч провел. Видно было, что через него строится игра. Потому что он располагается в центре поля. Вообще, вся команда у них неплохо себя показала. Шуареф — автор первого гола — выделялся. У него хороший дриблинг, есть техника.

— С Миранчуком успели что-то обсудить после матча?

— Поздоровались. Узнали друг у друга, как дела. Повседневные вопросы.

13 июля «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной».