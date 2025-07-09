Ерохин о победе «Зенита» над «Сьоном»: «Товарищеский матч — это контрольная работа»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Сьоном» (5:2) в товарищеском матче.

«Спасибо болельщикам, зрителям — сегодня была очень хорошая поддержка, очень классная атмосфера, практически как на официальном матче. Спасибо нашим болельщикам! Конечно, мы успели соскучиться по стадиону. Мы готовимся к предстоящим официальным матчам, поэтому сегодняшняя игра с хорошим соперником была очень полезна с точки зрения подготовки и понимания, на каком этапе мы сейчас находимся.

Насколько тяжело находить взаимопонимание с молодыми партнерами? Если серьезно, то для этого мы и тренируемся — чтобы улучшать взаимопонимание, а матч — это контрольная работа, которая позволяет проверить взаимопонимание. Гол Сергея Волкова — одно из взаимодействий, которые мы отрабатываем. Что-то получается, над чем-то еще предстоит работать. Приближается чемпионат, хотелось бы в как можно более хорошей форме к старту подойти, потому что первые матчи очень важны.

Определенная загрузочная усталость еще присутствует, думаю, что за неделю до старта чемпионата будет более привычная сезонная нагрузка. Мы продолжаем подготовку к сезону — и беговую работу, и работу в зале. Планомерно готовимся к старту чемпионата», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Ерохина.

13 июля «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной».