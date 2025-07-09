Источник: «Крылья Советов» подпишут Баньяца до 2028 года

«Крылья Советов» бесплатно приобретут полузащитника «Краснодара» Михайло Баньяца, у которого остается год контракта с «быками», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соглашение футболиста с самарским клубом будет рассчитано до 2028 года. При этом южане получат 40 процентов от перепродажи 25-летнего серба. Зарплата игрока в новой команде составит 2,5 миллиона рублей в месяц. Он пройдет медобследование перед переходом в «Крылья» в пятницу (11 июля) или понедельник (14 июля).

Баньяц стал игроком «Краснодара» в 2022 году. Летом 2024-го он оформил годовое арендное соглашение с сербским «ТСЦ».