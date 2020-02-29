Эрик Бикфалви: «Следующий гол Егорычев забьет, и мы выиграем»
17:15
Румынский нападающий «Урала» Эрик Бикфалви — о первом голе ЦСКА (1:1) екатеринбургской команды за четыре с половиной года и упущенной победе на ВЭБ-Арене. Встреча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России.
— Мы приехали попробовать взять три очка, но знали, что будет тяжелая игра. Вчера вернулись со сборов, и все дается нелегко. Чуть-чуть не хватило до победы.
— Как решились ударить в касание, когда забили ЦСКА?
— Решил бить сразу, это была идеальная ситуация, прямо как у Мариу. Он забил красивый гол.
— Егорычева поддержали?
— Конечно, он же наш друг и коллега. Мы вместе не смогли выиграть. К нему нет претензий. Следующий гол забьет, и мы выиграем. (Евгений Белоусов)
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