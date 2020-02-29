Эрик Бикфалви: «Следующий гол Егорычев забьет, и мы выиграем»

Румынский нападающий «Урала» Эрик Бикфалви — о первом голе ЦСКА (1:1) екатеринбургской команды за четыре с половиной года и упущенной победе на ВЭБ-Арене. Встреча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России.

— Мы приехали попробовать взять три очка, но знали, что будет тяжелая игра. Вчера вернулись со сборов, и все дается нелегко. Чуть-чуть не хватило до победы.

— Как решились ударить в касание, когда забили ЦСКА?

— Решил бить сразу, это была идеальная ситуация, прямо как у Мариу. Он забил красивый гол.

— Егорычева поддержали?

— Конечно, он же наш друг и коллега. Мы вместе не смогли выиграть. К нему нет претензий. Следующий гол забьет, и мы выиграем. (Евгений Белоусов)