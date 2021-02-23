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Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о возможном уходе Тедеско в «Шальке»

11:12
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Экс-главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался об информации о том, что Доменико Тедеско может снова возглавить «Шальке».

Немецкий специалист уже работал с командой с 2017-го по 2019 год и в первом сезоне привел команду ко второму месту в чемпионате Германии.

«Не удивлюсь, если у Тедеско уже есть контракт с «Шальке». Немцы — очень практичные люди. Они редко уходят с одной работы, не получив другую. И планируют на много лет вперед», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Специалист также подчеркнул, что Тедеско не является выдающимся тренером и «Шальке» для него идеально подходит.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-ne-udivlyus-esli-tedesko-uzhe-podpisal-kontrakt-s-shal-ke/

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