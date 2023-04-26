Эмблема «Динамо» появится на газоне «ВТБ-Арены» перед матчем с «Факелом»

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что на газоне «ВТБ-Арены» разместят эмблему московского клуба перед матчем 25-го тура РПЛ с «Факелом».

«На газоне будет размещен динамовский ромб», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы бело-голубых.

Помимо этого, на трибуне «ВТБ-Арены» уже появилось число 100 в честь юбилея клуба. Также сообщалось, что футболисты московской команды сыграют против «Факела» в ретро-форме.

Матч столетия «Динамо» с воронежской командой пройдет 28 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.