Президент «Торпедо» опроверг информацию о том, что Клотет выгнал трех игроков с тренировки

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отреагировал на информацию об отстранении трех футболистов команды от тренировок.

— Правда ли, что Клотет выгнал трех игроков с тренировки?

— Никто никого не изгонял, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— А что на самом деле?

— Рабочие вопросы.

— То есть, они не будут тренироваться с командой?

— Почему? Они тренируются.

После 24 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.