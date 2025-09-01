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Зырянов: «Кроме как задачи занять первое место у «Зенита» сейчас других не существует»

Роман Кольцов
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о работе академии клуба.

«Сергей Семак любит работать с бразильцами и не любит работать с молодыми? Это неправда. Я думаю, он любит работать с сильными футболистами. У нас очень мощная конкуренция в основной команде. Игрок, выходя из академии, должен уже быть готов конкурировать, выступать на должном уровне и давать результат. Кроме как задачи занять первое место у «Зенита» сейчас других не существует.

Если футболист не готов, естественно, он отдается в аренду. По моим данным, в РПЛ выступают порядка 30 игроков, прошедших академию. Академия работает хорошо — это плюс для нас. Конкурировать на данном этапе сложно молодым футболистам, но возможно. Как вы знаете, привлекается к играм за основной состав Шилов. Главное нам сейчас — не потерять молодого футболиста и довести его до уровня игрока основного состава и сборной России», — сказал Зырянов.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменил на этом посту Александра Медведева.

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Константин Зырянов
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

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Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 8 1 2
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ЦСКА

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