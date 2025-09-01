Зырянов: «Кроме как задачи занять первое место у «Зенита» сейчас других не существует»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о работе академии клуба.

«Сергей Семак любит работать с бразильцами и не любит работать с молодыми? Это неправда. Я думаю, он любит работать с сильными футболистами. У нас очень мощная конкуренция в основной команде. Игрок, выходя из академии, должен уже быть готов конкурировать, выступать на должном уровне и давать результат. Кроме как задачи занять первое место у «Зенита» сейчас других не существует.

Если футболист не готов, естественно, он отдается в аренду. По моим данным, в РПЛ выступают порядка 30 игроков, прошедших академию. Академия работает хорошо — это плюс для нас. Конкурировать на данном этапе сложно молодым футболистам, но возможно. Как вы знаете, привлекается к играм за основной состав Шилов. Главное нам сейчас — не потерять молодого футболиста и довести его до уровня игрока основного состава и сборной России», — сказал Зырянов.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменил на этом посту Александра Медведева.