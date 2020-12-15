Экспертно-судейская комиссия отменила желтую карточку Хаджикадуничу
15:19
Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращение «Ростова» по матчу 18-го тура с «Ахматом» (1:0).
«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Николая Волошина в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) Деннису Хаджикадуничу на 13-й минуте матча.
Комиссия решила, что судья ошибочно вынес предупреждение.
— Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в действиях игрока «Ростова» отсутствовали признаки нарушения правил игры, — отмечается в сообщении на сайте РФС.
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