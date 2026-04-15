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Кутепов — о карьере: «Окончательно еще не завершил, пока затишье перед решением»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем.

— Завершили ли вы карьеру?

— Не могу сказать, что поставил точку окончательно, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если бы это был какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия. То, на что можно было бы потратить свой самый ценный ресурс — время. А распыляться на остальное уже не стоит. Можно проводить время более продуктивно для себя и своей семьи.

— Тогда пока карьера на паузе?

— Некое затишье перед решением. Просто нет желания идти по этому привычному маршруту и играть до 35 лет. Не хочется тратить три-четыре года только для того, чтобы сказать: «Я закончил в 35». И опять я вернусь в ту точку, где сейчас нахожусь. На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. Потом, в 35-36 лет, я уже подойду к этому возрасту с каким-то багажом знаний или квалификации. Поэтому хочу продуктивно потратить время на себя.

Илья Кутепов.«Когда мы стали чемпионами, я сидел в тапочках на диване». Кутепов — о «Спартаке», деньгах и новой жизни

Кутепов известен по выступлениям за «Спартак», «Торпедо» и «Велес». Последним клубом игрока была «Народная Команда» из Медиалиги, из которой защитник ушел в конце 2025 года.

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Илья Кутепов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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