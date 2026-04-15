Кутепов — о карьере: «Окончательно еще не завершил, пока затишье перед решением»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем.

— Завершили ли вы карьеру?

— Не могу сказать, что поставил точку окончательно, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если бы это был какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия. То, на что можно было бы потратить свой самый ценный ресурс — время. А распыляться на остальное уже не стоит. Можно проводить время более продуктивно для себя и своей семьи.

— Тогда пока карьера на паузе?

— Некое затишье перед решением. Просто нет желания идти по этому привычному маршруту и играть до 35 лет. Не хочется тратить три-четыре года только для того, чтобы сказать: «Я закончил в 35». И опять я вернусь в ту точку, где сейчас нахожусь. На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. Потом, в 35-36 лет, я уже подойду к этому возрасту с каким-то багажом знаний или квалификации. Поэтому хочу продуктивно потратить время на себя.

Кутепов известен по выступлениям за «Спартак», «Торпедо» и «Велес». Последним клубом игрока была «Народная Команда» из Медиалиги, из которой защитник ушел в конце 2025 года.

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