Кутепов — о росте цен в России: «Придется адаптироваться, другого и не ожидалось»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» высказался о росте цен в России.



— Как вам вообще цены, например на квартиры и машины, — шокируют?

— Я купил машину в 2018 году и до сих пор на ней езжу. Брал на перспективу, будто зная, что так будет. Цены растут, да. Ситуацию политическую сами видите. Другого и не ожидалось. Если кто-то думал, что все это легкая прогулка будет, то нет. Придется адаптироваться к современным реалиям, крутиться, жить. Повышение ставки на утильсбор — можно поспорить, зачем и почему. Но с другой стороны, мы на это не повлияем. Так что у нас есть возможность только подстроиться под эти условия.

Кутепов также рассказал о поездках на метро и назвал самую безумную трату в своей жизни:

— Ну из разряда поехать и купить машину или проиграть шестизначную сумму в казино — такого не было. Я с головой дружу. Часы, может, только если. Я ходил, смотрел, думал: «Чего их покупать?» Все ходил-ходил, и супруга в итоге сказала: «Да купи уже!» Поехал и взял себе часы Hublot, тогда они стоили порядка 900 тысяч рублей. Но сейчас хожу в Apple Watch, ха-ха! А те часы лежат, они просто есть у меня. Надеваю их на мероприятия, например на свадьбу друга.

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