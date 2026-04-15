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Кутепов — о росте цен в России: «Придется адаптироваться, другого и не ожидалось»

Александр Абустин
корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» высказался о росте цен в России.

— Как вам вообще цены, например на квартиры и машины, — шокируют?

— Я купил машину в 2018 году и до сих пор на ней езжу. Брал на перспективу, будто зная, что так будет. Цены растут, да. Ситуацию политическую сами видите. Другого и не ожидалось. Если кто-то думал, что все это легкая прогулка будет, то нет. Придется адаптироваться к современным реалиям, крутиться, жить. Повышение ставки на утильсбор — можно поспорить, зачем и почему. Но с другой стороны, мы на это не повлияем. Так что у нас есть возможность только подстроиться под эти условия.

Кутепов также рассказал о поездках на метро и назвал самую безумную трату в своей жизни:

— Ну из разряда поехать и купить машину или проиграть шестизначную сумму в казино — такого не было. Я с головой дружу. Часы, может, только если. Я ходил, смотрел, думал: «Чего их покупать?» Все ходил-ходил, и супруга в итоге сказала: «Да купи уже!» Поехал и взял себе часы Hublot, тогда они стоили порядка 900 тысяч рублей. Но сейчас хожу в Apple Watch, ха-ха! А те часы лежат, они просто есть у меня. Надеваю их на мероприятия, например на свадьбу друга.

Илья Кутепов.«Когда мы стали чемпионами, я сидел в тапочках на диване». Кутепов — о «Спартаке», деньгах и новой жизни

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«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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