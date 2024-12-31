Экс-защитник «Спартака» Хлестов: «Планы на новогоднюю ночь? Оливье, шампусик и спать»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал о планах на новогоднюю ночь.

«Какие у меня планы? Мое любимое новогоднее блюдо — оливье, не представляю без него новогодний стол. Также обязательно должно быть шампанское. Я планирую съесть оливье, сделать глоток шампусика и лечь спать», — цитирует Хлестова «РБ Спорт».

Хлестов играл за «Спартак» с 1989 по 2000 год и семь раз становился чемпионом России.