Агент Сафонов назвал Батракова главным открытием 2024 года

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал игроков, которых считает открытием 2024 года.

«Если выбирать трех футболистов, то это Батраков, Латышонок и Глушенков. Если выделять одного, то Алексей Батраков», — цитирует Сафонова «ВсеПроСпорт».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.