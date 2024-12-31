Агент Сафонов назвал Батракова главным открытием 2024 года
Футбольный агент Алексей Сафонов назвал игроков, которых считает открытием 2024 года.
«Если выбирать трех футболистов, то это Батраков, Латышонок и Глушенков. Если выделять одного, то Алексей Батраков», — цитирует Сафонова «ВсеПроСпорт».
Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Источник: vseprosport.ru
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|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
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|2
|5
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|35
|
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|4
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|
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|
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|4
|10
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
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|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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Спартак – Оренбург
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|2.03
|19:30
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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|11
|1
|3
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