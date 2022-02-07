Российский защитник Морозов перейдет в клуб из Словении

Экс-защитник «Динамо» в ближайшее время перейдет в клуб из Словении

Как стало известно «СЭ», защитник Григорий Морозов близок к переходу в словенский клуб «Целе». Переговоры вошли в решающую стадию, переход состоится в ближайшие дни.

6 февраля Григорий Морозов и московский футбольный клуб «Динамо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

27-летний футболист является воспитанником Академии им. Коноплева. За «Динамо» футболист дебютировал в 2014 году. В составе главной команды защитник провел 119 матчей, забил четыре гола, отдал три результативные передачи.

В сезоне-2020/21 Морозов выступал за «Уфу» на правах аренды.