Никола Моро: «Сделаю все, чтобы попасть на чемпионат мира»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро заявил, что хочет сыграть за сборную Хорватии на ЧМ-2022.

«Да, конечно, это одна из моих главных целей, — цитирует Моро официальный сайт «Динамо». — Я сделаю все от меня зависящее, чтобы попасть в команду. Буду доказывать тренеру, чтобы я заслуживаю того, чтобы попасть в финальный список на чемпионат мира».

Хорватия ранее уже обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.