Наумов назвал глупостью трансфер Угальде

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал трансфер Манфреда Угальде.

«Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришел Амарал со своей командой, очаровал всех — я сейчас вот это сделаю, то. Это уже все проходили, но люди не хотят учиться на чужих ошибках. Пусть тогда «Спартак» учится на своих. Поверьте мне, пройдет немного времени и выгонят этого спортивного директора, а дальше начнут избавляться от купленных им футболистов. А это огромные убытки. И будут кувыркаться еще года 3, как кувыркается «Локомотив», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.