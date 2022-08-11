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Экс-вратарь «Спартака» — о Карпине: «Наказывал как-то, но чаще не деньгами, а словом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил период игры за московский «Спартак» под руководством тренера Валерия Карпина.

«Я провел хорошее время в «Спартаке»: дебютировал в РПЛ, поработал с нынешним тренером сборной. Карпина запомнил жестким тренером, но воспринимал его слова как мотивацию. Называет игроков бревнами? В реальности Карпин нас такими не считал: видел, что в реальности мы могли отдавать и принимать передачи. Просто подстегивал.

Зато выжимал по максимуму из команды и добился неплохого успеха. Требовал хорошо играть ногами, под них было заточено много тренировок. Карпин уделял внимание тому, чтобы мы начинали атаки и были задействованы в игре наравне с полевыми.

Все говорят про взвешивания и штрафы (сто долларов за сто грамм). У нас, молодых, это было в щадящем режиме — Карпин наказывал как-то, но чаще не деньгами, а словом. Это даже обиднее: «Ты с лишним весом, а согнать не можешь». Я несильно нарушал нормы, но пару раз тоже от Карпина выслушивал», — заявил Заболотный Sport24.

Заболотный выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-11-eks-vratar-spartaka-o-karpine-zhestkiy-vyzhimal-po-maksimumu-brevnami-nas-ne-schital-prosto-podstegival
Валерий Карпин
Николай Заболотный
ФК Спартак (Москва)
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