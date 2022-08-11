Булыкин: «Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов»

Булыкин считает, что в «Локомотиве» должны произойти изменения перед матчем с «Крыльями Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что московскому клубу необходимо в ближайшее время вносить изменения в игру, иначе железнодорожники могут плохо закончить текущий сезон РПЛ.

«То, что немецкая система вряд ли будет работать в России, думаю, уже все убедились. Нужно срочно что-то делать с командой, иначе сезон может закончиться плачевно. Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов», по-хорошему. Думаю, что тренерский штаб до зимы менять не будут, а потом надо исходить из результатов и смотреть в будущее», — приводит Metaratings.ru слова Булыкина.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. Это худший старт команды в чемпионатах России с 2006 года. Клуб установил антирекорд по пропущенным голам со старта сезона — 11 мячей за четыре матча.

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.