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Булыкин: «Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов»

Булыкин считает, что в «Локомотиве» должны произойти изменения перед матчем с «Крыльями Советов»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что московскому клубу необходимо в ближайшее время вносить изменения в игру, иначе железнодорожники могут плохо закончить текущий сезон РПЛ.

«То, что немецкая система вряд ли будет работать в России, думаю, уже все убедились. Нужно срочно что-то делать с командой, иначе сезон может закончиться плачевно. Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов», по-хорошему. Думаю, что тренерский штаб до зимы менять не будут, а потом надо исходить из результатов и смотреть в будущее», — приводит Metaratings.ru слова Булыкина.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. Это худший старт команды в чемпионатах России с 2006 года. Клуб установил антирекорд по пропущенным голам со старта сезона — 11 мячей за четыре матча.

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-nemetskaya-sistema-lokomotiva-vryad-li-budet-rabotat-v-rossii-1333260/
Дмитрий Булыкин
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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И К Ж
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