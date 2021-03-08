Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков заявил, что победа московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в матче Тинькофф РПЛ стала радостной весточкой для бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева.

«Вчера «Спартак» отличился громкой победой, это тоже радостная весточка для Олега Ивановича. Все идет по задуманному плану врачей, скоро мы его увидим дома. Все обошлось, теперь режим, соблюдение предписаний, в дальнейшем все будет хорошо», — сказал Васильков ТАСС.

67-летний Романцев был госпитализирован с инфарктом 2 марта. Ему была проведена операция на сердце. 4 марта он был переведен из реанимации в обычную палату.