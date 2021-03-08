Бывший массажист «Зенита», «Динамо», «Спартака» и сборной России Сергей Колесников в интервью «СЭ» вспомнил двух экс-тренеров питерского клуба — Роберто Манчини и Дика Адвоката.

— Геннадий Орлов тут говорил: «Мне Манчини не нравился. Он нарцисс».

— Так и есть!

— В чем проявлялось?

— Понятно, что открыто он никому не говорил: «Я великий, а вы все говно». Но чувствовалось по всему: как раз это у него в голове. «Я за сборную Италии играл, а вы кто такие? Шелупонь».

— С Адвокатом было проще?

— Дик совсем другой! Уезжал из Питера — вот такие слезы катились в аэропорту: «Никогда не думал, что так проникнусь...» Стал намного добрее. К русским иначе относился. Сам обрусел. Под конец в баню с нами пошел, вздыхал: «Что ж я ни разу за два года здесь не был?»

— Это колоссальная ошибка.

— Пропарили его, рюмашку опрокинул... «Сколько прелестей тут!» Распробовал. Дик нормальный мужик. Поначалу-то лютовал.

— Что творил?

— Не те шорты надел, без носков на обед явился, в шлепанцах — сразу штраф! Но приучил — все ребята как с иголочки стали одеваться. Во всем одинаковом. Дик стоял и проверял.

— Адвокат крикливый, конечно.

— Все время кричал. Если что не так — со страшной силой! Мог орать до посинения!

Адвокат тренировал петербургский клуб с лета 2006 года по лето 2010-го. Манчини возглавлял «Зенит» с мая 2017 года по май 2018-го.

(Юрий Голышак)