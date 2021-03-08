Массажист Кокорина объяснил, почему футболист получал травмы во время выступлений за «Спартак»

Массажист Александра Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» рассказал о череде травм футболиста в «Спартаке».

— Вы рассказывали — пошли у Саши странные травмы. Которых прежде не было.

— Ага.

— Не думали — может, сглаз?

— Думал. Сколько он отыграл в «Сочи»? По 90 минут, без замен!

— Играл, главное, здорово.

— Просто блистательно. Вообще не думали, что травмы бывают. Но тут от доктора многое зависит. Как распределяет обязанности. В «Спартаке» массажист никакой роли не играет, у них все на физиотерапевте. Который все делает электричеством. А я думаю, это не очень хорошо!

— Да?

— Вот посмотрите: пришел Урунов. Травма за травмой. Потом Кокорин — та же история. Я еще в Москву не приехал, а Саша уже дернул икроножную мышцу. Неправильно посмотрели на УЗИ, не сделали укол. Начал тренироваться — вроде все в порядке. УЗИ не показывает проблем. Обычный недосмотр. Все!

— Что «все»?

— Выпустили в общую группу — и дорвался. Вот тогда я и приехал.

29-летний Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года. В составе московского клуба форвард провел всего 8 матчей.

(Юрий Голышак)