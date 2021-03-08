Массажист Кокорина объяснил, почему футболист получал травмы во время выступлений за «Спартак»
Массажист Александра Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» рассказал о череде травм футболиста в «Спартаке».
— Вы рассказывали — пошли у Саши странные травмы. Которых прежде не было.
— Ага.
— Не думали — может, сглаз?
— Думал. Сколько он отыграл в «Сочи»? По 90 минут, без замен!
— Играл, главное, здорово.
— Просто блистательно. Вообще не думали, что травмы бывают. Но тут от доктора многое зависит. Как распределяет обязанности. В «Спартаке» массажист никакой роли не играет, у них все на физиотерапевте. Который все делает электричеством. А я думаю, это не очень хорошо!
— Да?
— Вот посмотрите: пришел Урунов. Травма за травмой. Потом Кокорин — та же история. Я еще в Москву не приехал, а Саша уже дернул икроножную мышцу. Неправильно посмотрели на УЗИ, не сделали укол. Начал тренироваться — вроде все в порядке. УЗИ не показывает проблем. Обычный недосмотр. Все!
— Что «все»?
— Выпустили в общую группу — и дорвался. Вот тогда я и приехал.
29-летний Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года. В составе московского клуба форвард провел всего 8 матчей.
(Юрий Голышак)
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