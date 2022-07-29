Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между командой из Санкт-Петербурга и «Локомотивом».

«Зенит» обязательно победит «Локомотив». У них лучшие игроки в РПЛ. У команды Семака нет конкурентов, особенно на домашнем поле. В Санкт-Петербурге у других команд не получится отобрать очки «Зенита». Даже у ЦСКА Федотова после качественного усиления в центре поля не получится навязать борьбу за первое место, даже в личных встречах красно-синие не навяжут борьбу. «Зенит» — это совсем другой уровень», — сказал Петержела корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В субботу, 30 июля, в 3-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Локомотив». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.