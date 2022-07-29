«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч 3-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

Матч третьего тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

«Локомотив» начал сезон с двух ничьих: с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Ростовом» (2:2).

«Зенит» в прошлом разгромил «Крылья Советов» (3:0), а до этого сыграл вничью с «Химками» (1:1).