Владимир Пономарев заявил, что ЦСКА способен отобрать первое место у «Зенита»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы московской команды выиграть чемпионат России в этом сезоне.

— Теперь ЦСКА способен конкурировать за первое место, команда практически укомплектована. Еще бы нападающего приобрести, поскольку Чалов и Заболотный — это не уровень ЦСКА.

— Чьи легионеры сильнее: ЦСКА или «Зенита»?

— Смею предположить, что ЦСКА! У нас отличные ребята-иностранцы — Медина, Карраскаль, теперь добавились новобранцы, и, вероятно, будут еще покупки. «Зенит» понес потери, а мы приобрели! — сказал Пономарев «РБ Спорту».